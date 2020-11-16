حبس 4 متهمين بحيازة مواد مخدرة بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة المطرية، بحبس ٤ متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها بمنطقة المطرية.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين عثر بحوزتهم على ٣٠٠ جرام من مخدر الحشيش، و٢٤٠ كيسا من مخدر الاستروكس، وأقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد ترويجهم والكسب غير المشروع منها، كما عثر بحوزتهم على مبلغ ٤٦٠٠ من متحصلات تجارتهم.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة المطرية تفيد بقيام ٤ أشخاص بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.