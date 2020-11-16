أوروبا تكافح لوقف تفشي الموجة الثانية من «كورونا»

سيف اليزيد - تكافح الدول الأوروبية لوقف تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد بعد تلك الأولى التي ضربت القارة في الربيع الماضي.

ورغم فرض إعادة الإغلاق والحجر المنزلي في أغلب الدول الأوروبية، إن لم تكن جميعها، يستمر عدد حالات الإصابة اليومية المؤكدة بالفيروس في الارتفاع.

في بريطانيا، حجر رئيس الوزراء بوريس جونسون نفسه، أمس الأحد، بعدما اختلط بشخص مصاب بالفيروس. كان جونسون أصيب بشكل حاد من كوفيد-19 قبل أشهر وهو "في وضع جيد الآن ولا أعراض عليه"، بحسب رئاسة الوزراء.

وأبلغ جونسون، من جانب جهاز تعقب الإصابات في النظام الصحي الوطني، بضرورة حجر نفسه بعدما اختلط بمصاب بكوفيد-19.

ومع حوالى 52 ألف حالة وفاة، تعتبر بريطانيا ثاني أكثر دولة أوروبية تضررا من الجائحة.

في ألمانيا، تلتقي المستشارة أنجيلا ميركل برؤساء وزراء الولايات الألمانية عبر الفيديو لمناقشة مقترحات لتشديد الإجراءات المضادة للفيروس، مع الإغلاق الجزئي الذي انتهجته البلاد خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكدت ألمانيا حدوث 10 آلاف و824 حالة إضافية خلال الـ 24 ساعة السابقة.

أما فرنسا التي فرضت الإغلاق مجددا منذ 30 أكتوبر الماضي، مع تسجيلها حصيلة وفيات تعد بين الأسوأ (44 ألفا و548 وفاة)، فاقتربت الأحد من مليوني إصابة على ما تظهر الأرقام الرسمية.

وأعرب وزير الصحة أوليفييه فيران عن تفاؤل حذر في نجاح الإغلاق الكامل الذي تشهده البلاد. وقال للصحفيين «حتى لو كانت هناك مؤشرات على حدوث تحسن، فإننا لم نهزم الفيروس بعد».

وسجلت روسيا رقماً قياسياً للإصابات اليومية الجديدة، زاد عن 22700 حالة رغم إغلاق العديد من المناطق لمنع انتشار المرض. ويتوقع أن تتيح روسيا لقاح الفيروس، الذي طورته، لعامة الناس في غضون الشهرين المقبلين.

تبدأ النمسا، غدا الثلاثاء، مرحلة إغلاق ثانية مع توقف المدارس وإغلاق المتاجر غير الأساسية ودعوة السكان إلى ملازمة منازلهم حتى السادس من ديسمبر المقبل على الأقل.

وأعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، الأحد، حملة فحوص واسعة النطاق تشكل "تحديا لوجستيا" أملا "بأن يتمكن (مواطنوه) من الاحتفال بعيد الميلاد مع بعض الأقارب".

في السويد، أعلن اليوم الاثنين، تحديد عدد المشاركين في التجمعات العامة بثمانية أشخاص كحدّ أقصى في مواجهة الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بالفيروس.

وهذا القرار سابقة في السويد التي اعتمدت، منذ ظهور المرض، استراتيجية أقل صرامة من غالبية الدول الأوروبية حيال أزمة «كوفيد - 19».

وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين، في مؤتمر صحفي، إن هذا التدبير «ضروري» لخفض منحنى عدد الإصابات بالمرض.

ومددت الحكومة الدنماركية مهلة وطنية لمنح مكافأة خاصة لإعدام حيوانات المنك لمدة ثلاثة أيام حتى نهاية يوم الخميس المقبل لتسريع العملية الجارية.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، أمرت الحكومة بالقضاء على 15 إلى 17 مليون من حيوانات المنك في البلاد بعد اكتشاف أشكال متحورة من الفيروس القاتل.

وتسبب الفيروس بوفاة 1,319,561 شخصا في العالم منذ نهاية ديسمبر، بحسب تعداد يستند إلى مصادر رسميّة اليوم الاثنين الساعة 11,00 ت غ. وأصيب أكثر من 54,493,680 شخصا في العالم بالفيروس، تعافى منهم 34,839,400 على الأقل حتى اليوم.