السعودية تسجل أقل حصيلة إصابات يومية بـ«كورونا» منذ 7 أشهر

سيف اليزيد - قالت السلطات الصحية السعودية، اليوم الاثنين، إنها سجلت 301 إصابة بفيروس كورونا المستجد على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وهذه أدنى حصيلة للإصابات اليومية بالفيروس المسبب لمرض كوفيد - 19 منذ أكثر من سبعة أشهر.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان، ارتفاع إجمالي الإصابات بالمرض في البلاد إلى 353 ألفاً و556 حالة مؤكدة.

رصدت الوزارة 364 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للمتعافين إلى 340 ألفاً و668 حالة أي 96% من إجمالي الإصابات المسجلة.

كما أحصت الوزارة 19 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 5676 حالة وفاة.

وجاءت أعلى الإصابات الجديدة بين المدن في الرياض التي سجلت 42 إصابة، تلتها حائل 31 إصابة، ثم ينبع ومكة المكرمة 23 إصابة، وخميس مشيط والمدينة المنورة 15 إصابة.

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