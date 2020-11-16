أغلى حمامة في العالم.. بيعت بمليار و700 مليون سنتيم

بيعت حمامة سباق بليجيكية في مزاد على الأنترنت، أمس الأحد، مقابل مبلغ قياسي بلغ 1.6 مليون أورو، أي ما يقارب مليار و700 مليون سنتيم مغربي.

وقالت دار مزادات على الأنترنت إن حمامة سباق بلجيكية، تبلغ من العمر عامين، وتدعى “نيو كيم” سجلت رقما قياسيا عالميا باعتبارها الأغلى في العالم.

وحطمت الحمامة، التي اشتراها رجل أعمال صيني، الرقم القياسي السابق، المسجل باسم حمامة بليجيكية أخرى تدعى أرماندو كانت قد بيعت في مارس من العام الماضي مقابل 1.252 مليون أورو.

وعادة ما تباع ذكور الحمام بسعر أعلى، كونها تنتج المزيد من النسل، غير أن الحمامة الأغلى سعرا في العالم، حاليا، أنثى.

وذكرت تقارير إعلامية أن الحمامة شاركت في سباقات، في عام 2018 فقط، ونالت لقب أفضل طائر صغير في بلجيكا.