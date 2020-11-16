الإعلان عن قائمة المقيمين العقاريين لأصول منظمات الاستثمار الجماعي العقاري المعتمدة

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري عن قائمة المقيمين العقاريين لأصول منظمات الاستثمار الجماعي العقاري، التي تمت اعتمادها منذ فاتح أكتوبر 2020.

وأوضحت الوزارة، على موقعها، اليوم الاثنين، أن الأمر يتعلق بشركات “إدغستون فالوياسيون” و”كابيتال ريالتي” و”ديكسا-سارل” و”تنسا ماروك” و”تيرا مودوس سارل” و”الوكالة العقارية عبد الله لرزرق” و”الهمبرا بربريتي مغرب” و”سيغماتوب-سارل” و”شركة الشباك الوحيد للهندسة غوي4″ و”كوليي كونسي المغرب”.

وسيتم، حسب المصدر ذاته، تحديث هذه القائمة وفقا للموافقات الجديدة الصادرة و/ أو المسحوبة.