أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري عن قائمة المقيمين العقاريين لأصول منظمات الاستثمار الجماعي العقاري، التي تمت اعتمادها منذ فاتح أكتوبر 2020.
وأوضحت الوزارة، على موقعها، اليوم الاثنين، أن الأمر يتعلق بشركات “إدغستون فالوياسيون” و”كابيتال ريالتي” و”ديكسا-سارل” و”تنسا ماروك” و”تيرا مودوس سارل” و”الوكالة العقارية عبد الله لرزرق” و”الهمبرا بربريتي مغرب” و”سيغماتوب-سارل” و”شركة الشباك الوحيد للهندسة غوي4″ و”كوليي كونسي المغرب”.
وسيتم، حسب المصدر ذاته، تحديث هذه القائمة وفقا للموافقات الجديدة الصادرة و/ أو المسحوبة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان عن قائمة المقيمين العقاريين لأصول منظمات الاستثمار الجماعي العقاري المعتمدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.