تونس.. القضاة يخوضون إضرابا عاما عن العمل لمدة 5 أيام

يخوض القضاة التونسيون، ابتداء من اليوم الاثنين، إضرابا عاما عن العمل، لمدة 5 أيام، احتجاجا على “تردي أوضاعهم الاجتماعية والصحية”.
ونددت جمعية القضاة التونسيين، في بيان، بظروف العمل “الكارثية” بالمحاكم، و”تردي الظروف المادية للقضاة”.
وطالبت الجمعية بتطوير المنظومة العلاجية للقضاة، منددة ب”تعطيل” ملف الإصلاحات الشاملة بخصوص سن النظام الأساسي الجديد.
ودعت الجمعية المجلس الأعلى للقضاء إلى “تحمل مسؤوليته في حلحلة الأوضاع المتأزمة” لمرفق العدالة في علاقة بالظروف “الكارثية” للعمل و”انتشار الوباء بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية”.
وطالبت، في هذا الصدد، وزارة العدل بالشروع في تعقيم كافة المحاكم، وتمكينها من مستلزمات الصحة والسلامة للحد من عدوى فيروس كورونا داخلها.
وأعلنت جمعية القضاة التونسيين استعدادها لاتخاذ خطوات أكثر تصعيدا، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها.
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