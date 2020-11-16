تكريم ريدوان في دبي

يكرم الفنان المغربي، ريدوان، آواخر شهر نونبر الحالي، رفقة عدد من النجوم العرب، في مهرجان الضيافة في دبي الإماراتية.

ريدوان، الذي يمضي الفترة الحالية في دبي، يكرم في 29 نونبر الحالي ضمن الدورة الرابعة من مهرجان الضيافة، التي تقام بعد تأجيل، طالها بسبب جائحة كورونا، وأدى إلى تحويل تاريخها من بداية السنة الجارية إلى آواخر الشهر الحالي.

ويقام المهرجان في مسرح مفتوح أمام أكبر نافورة مياه في العالم في منطقة “ذا بوينت” في جزيرة النخلة في دبي.

ويبلغ عدد النجوم، والمشاهير المكرمين في الدورة الرابعة من مهرجان الضيافة، 25 نجما، من بينهم إلى جانب ريدوان، محمد رمضان، ومتر جيمس، وأحلام، وأنغام، وديانا حداد، ويارا، وآخرون.

يذكر أن ريدوان أصيب بفيروس كورونا أثناء وجود في دبي، حيث أمضى فترة التعافي، وفق البرتكول المعتمد في الإمارات.