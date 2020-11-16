السفير الفلسطيني في الجزائر يكذب صحيفة الوسط الجزائرية وينفي تبرأه من نظيره في المغرب

كذبت السفارة الفلسطينية في الجزائر ما نشرته صحيفة الوسط الجزائرية، التي قالت إن السفير الفلسطيني في الجزائر تبرأ من تصريحات زميله في المغرب حول قضية الصحراء المغربية.

وقالت سفارة دولة فلسطين في الجزائر، في تنويه اطلع عليها “اليوم 24″، إنها فوجئت بـ”نشر عنوان في صحيفة الوسط الجزائرية، يقول إن سفير فلسطين في الجزائر يتبرأ من تصريحات نظيره الفلسطيني في المغرب”.

وأضافت السفارة الفلسطينية في الجزائر أن “الأمر الذي لم يحصل وما ذكره السفير حول موضوع الصحراء الغربية هو الالتزام بقرارات الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي متوافق عليه”.

وبيّن المصدر ذاته أن السفارة تأمل أن تحل “مشكلة الصحراء بين الإخوة في سلام وهدوء، متمنين للشعب الجزائري والشعب المغربي كل التقدم والازدهار”، مشددا على أن تصريحات السفير “مسجلة بشريط فيديو واضحة”، وذلك في تحد واضح للصحيفة الجزائرية، ونفي ما نسبته إلى السفير الفلسطيني.

وكانت صحيفة الوسط الجزائرية قد أوردت في صدر صفحتها الأولى عنوانا مثيرا جاء فيه: “السفير أمين مقبول في حوار لـ”الوسط”: نتبرأ من بيان مساندة المغرب”، وهو ما دفع السفارة إلى الخروج، وتكذيبه.