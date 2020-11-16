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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل وزيرة القوات المسلحة الفرنسية والان مع التفاصيل
الإثنين 16 نوفمبر 2020
استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ في أبوظبي .. معالي فلورنس بارلي وزيرة القوات المسلحة في الجمهورية الفرنسية الصديقة.
و بحث خلال اللقاء العلاقات الثنائية و مستوى التنسيق المشترك بين البلدين في الشؤون العسكرية والدفاعية و التي تسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك بينهما لما فيه مصلحة البلدين.
و تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين .. إضافة إلى مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاءمحمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع و خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي و سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي إلى جانب الوفد المرافق للوزيرة الفرنسية.
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