وصول طائرة أممية تحمل لقاحات ضد شلل الأطفال إلى اليمن

الإثنين 16 نوفمبر 2020

أرشيفية

وصلت طائرة لقاحات ضد شلل الأطفال تابعة للأمم المتحدة ، اليوم الاثنين، إلى مدينة عدن جنوبي اليمن.



وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان مقتضب بأنه "وصلت اليوم إلى مطار‎عدن الدولي طائرة شحن تابعة للمنظمة، تحمل على متنها أكثر من مليون وأربعمئة ألف جرعة من ‎لقاح ‎شلل الأطفال".

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وأوضحت المنظمة أن " هذه اللقاحات وصلت في إطار التحضيرات لإقامة الحملة الوطنية ضد شل الأطفال باليمن خلال الأسابيع المقبلة من هذا الشهر".

وأكدت المنظمة الأممية على أن كل طفل يستحق حياة صحية وآمنة.

تأتي هذه الشحنة من أجل العمل على الحد من انتشار مرض شلل الأطفال الذي عاود انتشاره مؤخرا في عدة مناطق يمنية واقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وفي ايلول/سبتمبر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة عودة انتشار المرض في بعض مناطق اليمن شمالي البلاد، بعد اختفائه منذ 2016.

وتعاني اليمن ظروفا صحية صعبة جراء الحرب المستمرة منذ سنوات، ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة.