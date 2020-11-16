شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 19 شخصا.. جهات أجنبية وراء حرائق الغابات في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

كشف القضاء الجزائري اليوم الاثنين، عن اعتقال 19 شخصا للاشتباه في تورطهم بحرائق غابات بلدة قوراية بولاية تيبازة غربي العاصمة الجزائرية، مشيرا إلى وقوف جهات خارجية وراء هذا " الفعل الإجرامي".

وقال كمال شنوفي، وكيل الجمهورية(وكيل النيابة)لدى محكمة مدينة شرشال في مؤتمر صحفي، إن المصالح الأمنية باشرت إثر افتتاح تحقيق قضائي، عملية تحريات وتحقيقات واسعة عقب اندلاع حرائق في وقت متزامن عبر عدد من مناطق بولاية تيبازة أدت إلى وفاة شخصين، وتسجيل خسائر معتبرة في أملاك المواطنين من منازل وثروة حيوانية وفلاحية وغابية.

وأوضح وكيل الجمهورية أن المعلومات الأولية تؤكد أن "الحرائق تمت بشكل عمدي وبتحريض من أشخاص من الداخل والخارج، وتم على إثرها توقيف 19 شخصا مشتبها فيهم، والمتورطين في الفعل الإجرامي وهم 4 مجموعات".