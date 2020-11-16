شكرا لقرائتكم خبر عن 5861 إصابة جديدة بكورونا و71 حالة وفاة في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 5861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 149539 إصابة. وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 2141 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً، بينهم 454 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 71 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1843 حالة.

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