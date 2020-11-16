شكرا لقرائتكم خبر عن فريق شرطة نسائي لمكافحة الإنتهاكات الإلكترونية ضد المرأة في بنجلادش والان نبدء بالتفاصيل
وتأمل الشرطة أن تشجع هذه الوحدة المزيد من النساء على الإبلاغ عن الانتهاكات الإلكترونية التي تشمل نشر صور أو مقاطع فاضحة لهن على الإنترنت دون موافقتهن واختراق حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي وابتزازهن عبر الإنترنت.
وقال بينظير أحمد المفتش العام بالشرطة "لدينا عدة فرق تعمل على جرائم الإنترنت في الشرطة... لكن أغلب النساء لا ترغبن في الاقتراب منها. لذلك شكلنا وحدة من النساء فقط". وأضاف " نعتقد أن النساء سيكن أكثر ارتياحا في الحديث مع فريق من النساء فقط... الوحدة لن تكشف عن أسماء المبلغات". وتقول الشرطة إن النساء يمثلن أغلب ضحايا 6100 قضية رفعت لمنع الانتهاكات الإلكترونية في بنجلادش.
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