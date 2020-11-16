اخبار العالم

فريق شرطة نسائي لمكافحة الإنتهاكات الإلكترونية ضد المرأة في بنجلادش 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق شرطة نسائي لمكافحة الإنتهاكات الإلكترونية ضد المرأة في بنجلادش  والان نبدء بالتفاصيل

قال قائد الشرطة في بنجلادش إن الشرطة شكلت وحدة من النساء اليوم الاثنين للتعامل مع تزايد جرائم الإنترنت والانتهاكات التي تستهدف النساء في وقت تسعى فيه البلاد إلى تهدئة مخاوف الرأي العام من تزايد العنف على أساس النوع الاجتماعي.

وتأمل الشرطة أن تشجع هذه الوحدة المزيد من النساء على الإبلاغ عن الانتهاكات الإلكترونية التي تشمل نشر صور أو مقاطع فاضحة لهن على الإنترنت دون موافقتهن واختراق حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي وابتزازهن عبر الإنترنت.

وقال بينظير أحمد المفتش العام بالشرطة "لدينا عدة فرق تعمل على جرائم الإنترنت في الشرطة... لكن أغلب النساء لا ترغبن في الاقتراب منها. لذلك شكلنا وحدة من النساء فقط". وأضاف " نعتقد أن النساء سيكن أكثر ارتياحا في الحديث مع فريق من النساء فقط... الوحدة لن تكشف عن أسماء المبلغات". وتقول الشرطة إن النساء يمثلن أغلب ضحايا 6100 قضية رفعت لمنع الانتهاكات الإلكترونية في بنجلادش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فريق شرطة نسائي لمكافحة الإنتهاكات الإلكترونية ضد المرأة في بنجلادش  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا