شكرا لقرائتكم خبر عن "إيوتا" يشتد ويتحول لإعصارا من الفئة الخامسة والان نبدء بالتفاصيل
قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار إيوتا اكتسب قوة وتحول إلى إعصار من الفئة الخامسة على مقياس سافير-سيمبسون، ويُتوقع أن يصل إلى اليابسة في شمال شرق نيكاراجوا مساء اليوم الاثنين.
وأصبح الإعصار على بعد نحو 160 كيلومترا بين شرقي وشمال شرقي مدينة بويرتو كابيزاس في نيكاراجوا وتصحبه رياح تصل سرعتها القصوى إلى 260 كيلومترا في الساعة.
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