شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية خلال شهر.. الكونجرس الأمريكي يستدعي رؤساء تويتر وفيسبوك والان نبدء بالتفاصيل

أصبح مارك زوكربرج ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك, وجاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر, وجوهًا مألوفة في أمام الكونجرس الأمريكي.

ومن المقرر أن يمثل رؤساء اكبر شركتي السوشال ميديا من حيث عدد المستخدمين غداً الثلاثاء امام أعضاء مجلس الشيوخ للرد على أسئلة حول كيفية تنسيقهم للمحتوى على مواقعهم.

وتم طلب الاستدعاء لجلسة الاستماع الأخيرة امام اللجنة القضائية بالمجلس بعد طلب من الحزب الجمهوري من دورسي وزكربرج شرح سبب تقييد مواقعهم نشر تقرير في صحيفة النيويورك بوست يشير إلى مخالفات غير تتعلق بنجل الرئيس المنتخب جو بايدن.

والجلسة الافتراضية هي المرة الثانية التي يمثل فيها زوكربيرج ودورسي أمام المشرعين في أقل من شهرة ، ففي أواخر الشهر الماضي ، أدلى المسؤولون التنفيذيون ، جنبًا إلى جنب مع الرئيس التنفيذي لشركة Google ، سوندار بيتشاي ، بشهادتهم في جلسة استماع بشأن المادة 230 ، وهو قانون يمنح شركات الإنترنت حصانة للمحتوى الذي ينشره المستخدمون.