شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 16 ألف ديك رومي بسبب إنفلونزا الطيور في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أمرت السلطات الألمانية اليوم الاثنين ، بذبح نحو 16100 من طيور الديك الرومي بعد رصد فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة أخرى للدواجن. وتأكد وجود سلالة فيروس إنفلونزا الطيور (إتش5إن8) في مزرعة بجزيرة روجن بولاية ميكلنبورج-فوربومرن الشرقية، حسبما ذكرت السلطات الحكومية المحلية.

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