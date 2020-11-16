المطاعم وصالات الألعاب والمقاهي سبب أغلب إصابات كورونا

نيويورك ـ وكالات: كشفت دراسة نموذجية جديدة أن عددا محدودا من الأماكن التي يرتادها الناس بشكل متكرر مسؤولة عن غالبية إصابات فيروس كورونا في المدن الكبرى. وأوضحت الدراسة، أن تقليل الحد الأقصى للتشغيل في مثل هذه الأماكن بما فيها المطاعم، وصالات الألعاب الرياضية، والمقاهي، والفنادق يمكن أن يبطئ انتشار المرض بشكل كبير، بحسب شبكة “سي إن إن”. وقال جوري ليسكوفيك، مؤلف الدراسة والأستاذ المساعد لعلوم الكمبيوتر بجامعة ستانفورد “يتوقع نموذجنا أن وضع حد أقصى للتشغيل عند 20% يمكن أن يقلل الإصابات بأكثر من 80%، لكننا نفقد حوالي 40% فقط من الزيارات عند مقارنتها بإعادة الفتح بالكامل مع الحد الأقصى المعتاد للتشغيل”. واستخدم الباحثون في الدراسة بيانات موقع الهاتف الخلوي لنمذجة الانتشار المحتمل لـ”كوفيد19″ في 10 من أكبر المناطق الحضرية في الولايات المتحدة وتضمنت البيانات، التي تمثل تحركات 98 مليون شخص كل ساعة، أنماط التنقل من مارس إلى مايو. وقام الباحثون بفحص عدد حالات “كوفيد19″ لكل منطقة وألقوا نظرة فاحصة على عدد المرات التي سافر فيها الناس إلى بعض المواقع غير السكنية أو “نقاط الاهتمام”. وشملت تلك المواقع محلات البقالة، ومراكز اللياقة البدنية، والمقاهي، والمطاعم الوجبات الخفيفة، ومكاتب الأطباء، والمؤسسات الدينية، والفنادق.