الزراعة تؤكد الحد من سيطرة 'كيوهيربس'

أكدت وزارة الزراعة، الاثنين، أنها تمكنت من الحد من سيطرة فايروس "كيوهيربس" المتسبب بنفوق الأسماك والذي ينتشر بين فصلي الخريف والربيع، مشيرةً إلى أن العراق ما يزال متصدراً في الثروة السمكية ومكتفياً ذاتياً.
وأضاف النايف في حدث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "دوائر الوزارة ذات العلاقة باشرت بوضع المعقمات في هذه الحقول، فضلا عن تقليص عملية تكاتف الأسماك الموجودة ضمن المتر المربع الواحد، واستطعنا أن نحد من هذه الخسائر".
وأوضح، أن "الخسائر كانت ليس بالمستوى الذي كنا نتوقعه، حيث حصلت في حقول محدودة"، مضيفاً أن "الحقول التي تحدث فيها خسائر بسبب نفوق الأسماك، أما أن تكون حقولا عشوائية، أو أنها لم تستخدم الطرق الحديثة في تربية الأسماك، فضلا عن عدم التزامها بالتعليمات والإرشادات الخاصة بالثروة الحيوانية والبيطرة".
وأكد النايف، "عدم إصابة جميع الأسماك في العراق بالفايروس، لكنه انتشر فقط في الحقول التي فيها مشكلة بسبب سوء الإدارة"، مبيناً أن "الوزارة استطاعت الحد من انتشار الفيروس، حيث إن وقت حضانته قصير، وليس بوباء، ولا يؤثر على الإنسان".
وتابع، أن "العراق ما زال متصدرا في الثروة السمكية ومكتفيا ذاتيا، حيث إن هذه الخسائر لن تؤثر على الثروة السمكية"، منوهاً بأن "الوزارة مازالت تمنع استيراد الأسماك المجمدة من الخارج، من أجل حماية المنتج المحلي".
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