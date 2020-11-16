انفجار بمحطة وقود في طهران ووقوع إصابات

أصيب عدة أشخاص، الاثنين، جراء انفجار بمحطة وقود في العاصمة الإيرانية طهران ناجم عن اشتعال نيران في صهريج اثناء تفريغ شحنته، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وقال التلفزيون الحكومي الإيراني، "اشتعلت النيران في صهريج وقود أثناء تفريغه بمحطة بنزين في شارع بيروزي بطهران". وأضاف أنه تمت السيطرة على الحريق.

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