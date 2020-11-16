تركيا تحاكم 4 سوريين بتهم إرهابية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أحالت السلطات التركية في ولاية قيصري (وسط)، 4 أعضاء من تنظيم "داعش" الإرهابي، يحملون الجنسية السورية، بينهم من يُعرف بـ"أمير الرقة"، إلى المحكمة.

ونقل عناصر قيادة الدرك "الجندرما" الإثنين، الموقوفين إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية قبل نقلهم إلى المحكمة التي ستصدر قرارها بشأنهم.

وكانت قوات الدرك أوقفت السوريين الأربعة، الجمعة، وأظهرت التحقيقات أن 2 منهم شغلا "مناصب عليا" في صفوف التنظيم الإرهابي.

Advertisements

وبحسب مصادر أمنية تركية فإن المدعو "ه. إ" شغل منصب ما يُدعى "أمير التنظيم في الرقة"، بين عامي 2014 و2018، وأشرف على فعاليات الحفاظ على حيوية التنظيم الإرهابي في ولايات قيصري، وشانلي أورفة، وإسطنبول، ومرسين وأضنة التركية.

أما "ي. ش" فتبين أنه كان مسؤولا عن تنفيذ أحكام الإعدام في التنظيم، فيما تبين أن المشتبهين الآخرين هما "م. ه"، و"م. إ".