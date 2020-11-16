نشطاء يشنون هجوما حاداً على الناشط اليساري المصري جمال عيد ومدحت الزاهد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

شن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما حادة على الناشط اليساري المصري جمال عيد ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ووجهوا لهم اتهامات بخدمة أغراض جماعة الإخوان الإرهابية على حساب أمن وطنهم.



وقال أحد النشطاء "لازال جمال عيد يحاول إرضاء أسياده والجماعة الإرهابية في كل مكان على حساب استقرار وأمن البلد من أجل حفنة من الدولارات" مضيفا "كمان زميله مدحت الزاهد دخل نفس المنظومة وبيعزف نفس اللحن النشاز لإرضاء الجماعة الإرهابية وخداع المصريين بالادعاءات الكاذبة والتحريض على نشرالفوضى والخراب في المجتمع".

Advertisements

ووجه آخر رسالة للناشطين "يا جمال يا عيد أنت ومدحت الزاهد أنتم مرفوضين من الرأي العام والمجتمع ولا تستحقوا سوى لعنات التاريخ التي سترافقكم طول حياتكم، لأن التاريخ لن يذكر لكم سوى افتراءاتكم وكذبكم وعمالتكم وخيانتكم".

وقال ثالث "مدحت الزاهد يلعب دور العميل المزدوج للجماعة الإرهابية وأصحاب مخططات نشر الفوضى والهدم من أعداء مصر في الخارج.. حركاتك مكشوفة وادعاءاتك باطلة.. وكذبك مفضوح.. كفى كل المصريين رافضينك إسما وموضوعا زي ما الحياة السياسية لفظتك".

وتابع "نداء إلى من يهمه الأمر.. ألا تستحق الخيانة والعمالة للجماعة الإرهابية وأصحاب مخططات الفوضى وهدم الدولة وقفة جادة مع العملاء والخونة وأعداء الوطن والمصريين".