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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السويد تفرض للمرة الأولى قيوداً على التجمعات لاحتواء كوفيد-19 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلنت السويد التي تعتمد استراتيجية أقل صرامة من غالبية الدول الأوروبية حيال أزمة كوفيد-19، الاثنين تحديد عدد المشاركين في التجمعات العامة بثمانية أشخاص حدّا أقصى في مواجهة الارتفاع الحاد في عدد الإصابات، في سابقة منذ بدء انتشار الفيروس.
وسيتمّ خفض عدد المشاركين في التجمعات الذي كان يراوح بين 50 و300 شخص بحسب عدد الإصابات في المناطق، إلى ثمانية أشخاص اعتباراً من 24 تشرين الثاني/نوفمبر.
واعتبر رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين في مؤتمر صحافي أن هذا التدبير "ضروري" لخفض منحنى عدد الإصابات بالمرض.
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