شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل 30548 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 30548 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 435 وفاة .



وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 8.845.127 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 130.070 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 8.249.579 حالة .

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