شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 21 مداناً بـ«الإرهاب» في العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر أمنية عراقية، الاثنين، إن السلطات نفذت حكم الإعدام في حق 21 مداناً بـ«الإرهاب» في سجن الناصرية المركزي (جنوب) بعد مصادقة رئاسة الجمهورية. وأوضحت المصادر إنه جرى تنفيذ حكم الإعدام في حق المدانين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. وأضافت أن المدانين يتحدّرون من محافظات الموصل والأنبار وبغداد والبصرة بالإضافة إلى ذي قار.

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