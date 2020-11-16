شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يلتقي بومبيو بعيداً عن الإعلام ويتطلع إلى بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يجد الرئيس الفرنسي نفسه، الاثنين، في موقف دقيق؛ إذ يستقبل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي لم يعترف بعد بهزيمة دونالد ترامب، فيما بات إيمانويل ماكرون يتطلع إلى علاقته مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

ويلتقي ماكرون بومبيو في قصر الإليزيه، لكن المحادثات بينهما ستجري بعيداً عن الإعلام، وكذلك المحادثات بين بومبيو ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان.

وأشارت فرنسا إلى أنها وافقت على استقبال بومبيو بطلب منه و«في شفافية كاملة مع فريق الرئيس المنتخب جو بايدن»، في وقت تدعو فيه الحكومة الفرنسية إلى إعادة بناء العلاقة عبر ضفتي الأطلسي بمناسبة تبديل الإدارة الأمريكية.

وكان ماكرون من أوائل قادة العالم الذين سارعوا إلى تهنئة الديمقراطي جو بايدن، بفوزه في الانتخابات الرئاسية، ثم تحدث معه عبر الهاتف، في وقت لم يُقر فيه الرئيس الجمهوري بهزيمته بعد أكثر من أسبوع على إعلان النتائج.

ورفض بومبيو نفسه ـ قبل انطلاق جولته في أوروبا والشرق الأوسط، وباريس أولى محطاتها ـ الاعتراف بفوز بايدن. وقال الأسبوع الماضي: «سيكون هناك انتقال سلس نحو إدارة ثانية لترامب»، منتقداً القادة الأجانب الذين أجروا اتصالات مع بايدن.

وقد يخيم قدر من التوتر على اللقاء على انفراد في القصر الرئاسي، في هذه الزيارة الأولى وكذلك الأخيرة على الأرجح لبومبيو منفرداً (بدون مرافقة ترامب) إلى باريس. وبمعزل عن هذا الوضع الملتبس، فإن المسائل الخلافية كثيرة بين البلدين.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات ستتناول أيضاً «الوحدة بين ضفتي الأطلسي» التي كثيراً ما طعن فيها ترامب، ومكافحة الإرهاب. (أ ف ب)