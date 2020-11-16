محاضرة بعنوان: «فن التعامل مع أصحاب الهمم»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: الخليج

قدّم نادي دبي لأصحاب الهمم، محاضرة لموظفي «ماي دبي»، شركة مياه الشرب المعبأة المملوكة بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي، تحت عنوان: «فن التعامل مع أصحاب الهمم».

قدم المحاضرة ماجد العصيمي، المدير التنفيذي للنادي، وذلك بحضور ألكسندر فانت ريت، الرئيس التنفيذي لشركة ماي دبي، وعدد من موظفي في الشركة.

وأكد ألكسندر فانت ريت التزام الشركة، بدمج وتمكين أصحاب الهمم في بيئة العمل والمجتمع، مشيراً إلى أن هذه المحاضرة تأتي تماشياً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لخلق مجتمع شامل يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وذويهم.

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