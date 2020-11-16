شكرا لقرائتكم خبر عن 34 باحثاً خليجياً يفوزون بـ«جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز بجائزة «راشد بن حميد للثقافة والعلوم» بدورتها السابعة والثلاثين 34 باحثاً وباحثة من ضمن المشاركين البالغ عددهم 312 من دول مجلس التعاون، في البحوث العلمية والإبداع الأدبي.

أعلن ذلك خلال عقد مجلس أمنائها اجتماعاً برئاسة د. سعيد حارب المهيري، نائب رئيسة المجلس، بحضور الأعضاء: د. خليفة الشعالي، ود. عبدالله الشامسي، ود. آمنة خليفة، ود. عبدالله السعيدي، ود. عبدالمجيد الخاجة، ود. خالد الخاجة، ود. سيف الشعالي، ود. نهلة القاسمي، وخميس عبدالله، وأحمد حبيب، ونجيبة الرفاعي، ورجاء النومان، في مقر جمعية أم المؤمنين بعجمان، لمناقشة تقارير لجنة التحكيم وإعلان النتائ.

واعتمد المجلس أسماء الفائزين، ووقع الاختيارعلى 34 فائزاً وفائزة من إجمالي 312 مشاركاً، وجاءت النتائج في البحوث العلمية على النحو الآتي:

الطب والصحة: الأول د. نورة الصويان، من السعودية، والثاني د. سامح سليمان من الإمارات. علوم البيئة: الأول د. خالد الطرابيلي، من الإمارات، والثاني د. مها الصباغ من البحرين. التغذية: الأولى د. وداد البشري من السعودية. وفي تقنية المعلومات: الأول د. وليد الحلفاوي من السعودية.

الدراسات الشرعية والقانونية: فاز من الإمارات الأول د. محمد نجم عليات، والثاني د. سليمان الكعبي، والثاني مكرر عائشة الشحي.

الدراسات التربوية والنفسية: فاز من السعودية د. عبدالرحيم إسماعيل، الأول ود. عصام جابر محجوب، الأول مكرر.

‎الدراسات الاجتماعية: فاز من السعودية د. بشير اللويش، الأول و د. مروان الحربي، الثاني. والدراسات الإدارية: حجب المركز الأول، وفاز بالثاني ‎د. حميدة عبدالمجيد، والثاني مكرر د. علاء علي حسين، وكلاهما من السعودية.

‎في الدراسات الاقتصادية: الأول د. ضياء محمد حسن، و د. علي سيد اسماعيل من السعودية ببحث مشترك.

‎في النقد الأدبي: د. الريم الفواز، بالمركز الأول، ود. عبد الحميد الحسامي بالمركز الثاني وكلاهما من السعودية.

الإبداع الأدبي، ويتضمن ثمانية مجالات فرعية: فاز في الشعر العمودي من السعودية: حسن الخويلدي، الأول، وأحمد الرويعي، الثاني. وفي الشعر الحديث، الأول أحمد عيسى الحجي من السعودية، وبدرية البدري، من سلطنة عمان بالثاني.

‎وفي مجال الشعر الشعبي فاز من سلطنة عمان بالمركز الأول أحمد بن سعيد المعمري، وبالمركز الثاني أ. عبدالعزيز بن حمد العميري.

‎ في القصة القصيرة: الأول حمد المخيني، من سلطنة عمان، والثاني طلال الحربي، من السعودية. في الرواية: الأول الأمير عبداللطيف زكي، من السعودية، والثاني عادل فودة، من سلطنة عمان.

‎في المسرحية: الأول منذر السعيدي، من سلطنة عمان، والأول مكرر محمد عبده عبدالوهاب، من السعودية.

‎وأدب الأطفال، قسم القصة: فاز من السعودية فرج الظفيري، بالمركز الأول، وعبدالله بن رستم، بالثاني، وفي قسم الشعر: الأول حسن الربيح، والأول مكرر ياسر آل غريب، وكلاهما من السعودية.

‎وأشار مجلس أمناء الجائزة إلى أنه بعد النجاح الكبير الذي حققته الجائزة محلياً وخليجياً، على مدى 37 عاماً، فتح باب المشاركة عربياً الذي يزخر بطاقات إبداعية وعلمية تستحق التكريم، لإحداث حراك ثقافي وعلمي سيسهم إيجابياً في تحقيق تنمية ثقافية وعلمية عربية شاملة.

‎ وأوضحت الإحصائية أن الأعمال المشاركة بالجائزة عربياً التي أضافتها الجائزة لأول مرة هذا العام، بلغت 38 عملاً، واختير عدد من المحكمين من أصحاب التخصصات العلمية لتحيكمها، وستعلن أسماء الفائزين لاحقاً. (وام)