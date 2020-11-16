شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة تطلق مبادرة «ميثاق 24 ساعة للتسامح» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت إدارة مراكز التنمية الأسرية؛ إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، مبادرة «ميثاق 24 ساعة للتسامح»؛ بهدف ترسيخ ثقافة التسامح بين أفراد المجتمع؛ وتحقيق التلاحم الأسري والمجتمعي ونشر الوعي الإيجابي بين الأفراد وبناء الشخصية الفاعلة في المجتمع.

وتتضمن مبادرة «ميثاق 24 ساعة للتسامح» التي تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للتسامح، وتندرج ضمن محور تعزيز الصلات الاجتماعية إحدى محاور حملة الوطن والأسرة التي أطلقتها الإدارة في مطلع العام الجاري تحت شعار «الأسرة أمان يريدها سلطان».. وثيقة تعهد إلكترونية متاحة عبر الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالإدارة يتعهد من خلالها الفرد بالتصالح والتسامح مع ذاته وأسرته وأقربائه وأصدقائه خلال 24 ساعة من استلامه للميثاق.

وأكدت موضي الشامسي رئيس إدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة حرص الإدارة على إطلاق البرامج والمبادرات الرامية إلى غرس القيم العُليا والأخلاق الفاضلة وقيم التسامح وحب الخير والتعاون والعطاء والمساواة بين أفراد المجتمع؛ وذلك ترجمة للرؤى السديدة والتوجيهات الحكيمة لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة؛ الهادفة إلى ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش والمحبة انطلاقاً من أهمية هذه القيم الإنسانية في تعزيز البناء الأسري المتماسك والمستقر وخلق مجتمع متعايش تلتقي فيه جميع الفئات على الوئام والسلام وقبول الآخر.



(وام)

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