شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة» تدمج خدمات البالغين بين مدينتي الشيخ خليفة والشيخ شخبوط الطبيتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات، عن إعادة تصميم وتوزيع عددٍ من الخدمات الطبية في منشأتين تابعتين لها، كجزء من سعيها نحو الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وبموجب «نموذج ممارسات المجموعة»، تم دمج الخدمات المقدمة للبالغين بين مدينة الشيخ خليفة الطبية ومدينة الشيخ شخبوط الطبية التابعتين لـ «صحة»، بما سيعزز استفادة المرضى من مستوى رعاية عالمي، ويدعم إنشاء «صحة» لمراكز التميز وتطوير خدمات تخصصية دقيقة.

ويشمل تكامل الخدمات الطبية المقدمة للبالغين بين المنشأتين، أمراض القلب وجراحة العظام والجهاز الهضمي وأمراض الدم والأورام، حيث سيتيح أيضاً لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، بصفتها أكبر مستشفى في دولة الإمارات، تقديم رعاية صحية للحالات الحرجة والمعقدة وكشراكة بين «صحة» و«مايو كلينك»، تقديم خدمات متعددة التخصصات في إطار نهجها لرعاية المرضى مع التركيز بشكل أكثر وضوحاً على استمرارية الرعاية. وسيتمكن الآن المرضى من داخل دولة الإمارات والمنطقة ممن يسعون للحصول على رعاية لأي من الخدمات المتكاملة، من الوصول إلى الموارد المتاحة من قبل «مايو كلينك» وخبراتها. وفي الوقت نفسه، ستواصل مدينة الشيخ خليفة الطبية رفع مستوى خدماتها المتبقية، حيث تعمل على تعزيز قسم الطوارئ إلى مركز الصدمات من المستوى الثاني.

وقال مروان الكعبي، رئيس العمليات بالإنابة في «صحة»: «تواصل شبكة المنشآت التابعة لنا تبني أفضل الممارسات المتبعة عالمياً وتعزيز قدراتها وفق نموذج ممارسات المجموعة. وسيتيح ذلك تقديم الخدمات السريرية على يد الأطباء الخبراء على امتداد منشآت متعددة في إطار نظام موحّد، مما يدعم استفادة المرضى، بغض النظر عن الموقع أو المنشأة».

وكجزء من هذا التكامل، سيحصل المتخصصون في الرعاية الصحية على إمكانية الوصول إلى برامج التعلم والتدريب بالشراكة مع مؤسسة «مايو كلينك»، وفرص جديدة للعمل والقيادة والتطوير. ووفقاً لنموذج ممارسات المجموعة، ستعمل مدينة الشيخ خليفة الطبية ومدينة الشيخ شخبوط الطبية في إطار ثقافة مشاركة المعرفة، ما يسمح للخبراء بالعمل بشكل وثيق كفريق واحد متماسك والاستفادة من نقاط القوة لدى بعضهم البعض.

فيما قال الدكتور ناصر عماش، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية «بينما نمضي قدماً نحو تحقيق هدفنا المتمثل في أن نصبح وجهة رعاية صحية متكاملة رائدة في المنطقة، فإننا على ثقة بأن «نهج مجموعة الممارسات» لن يقتصر على تلبية احتياجات المرضى فحسب بل سيدعم كل الجهود المرتبطة بالتعليم والابتكار والأبحاث الرامية إلى بناء مركز العلوم المستقبلي في أبوظبي بالقرب من مدينة الشيخ شخبوط الطبية. ونتطلع إلى تكامل الحلول الموجّهة نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة كشبكة رعاية صحية، وتزويد المجتمع بأفضل خدمات الرعاية في كل أشكالها».

وفي إطار مبادرة التكامل هذه، ستدير مدينة الشيخ خليفة الطبية مستشفى الرحبة المخصص لعلاج المصابين بـ «كوفيد -19».

وقالت الدكتورة مريم بطي المزروعي، الرئيسة التنفيذية لمدينة الشيخ خليفة الطبية: «يؤدي دمج الخدمات مع مدينة الشيخ شخبوط الطبية وإدارة مستشفى الرحبة، إلى ترسيخ مكانة مدينة الشيخ خليفة الطبية منشأة تتمحور حول المريض وتتبنى نهجاً يقوم على خدمة المجتمع، وسيفتح ذلك الباب أمام موظفينا لتقديم المشورة لزملائهم المهنيين وتعلم وتطوير مجموعات مهاراتهم الخاصة لمواصلة المساهمة في شبكة صحة والرؤية الطموحة التي تتبناها دولة الإمارات».