شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تكشف خطوات تنفيذ قرار الزراعة المجتمعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن اتخاذ مجموعة من الخطوات والإجراءات الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم /31/ لسنة 2018 بشأن الزراعة المجتمعية، والتي تعتمد على استغلال موارد مجتمعية مشتركة مثل المساحات في الأماكن السكنية وأسطح المباني والمؤسسات التعليمية، لتطوير وتوسيع النشاط الزراعي وتنويعه والاستفادة من آثار ذلك، خدمة للمجتمع وتثقيفه مع تعزيز الفوائد البيئية.

وأكد المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة في تصريحات خاصة بوكالة أنباء الإمارات ( وام ) أن خطوات تفعيل القرار اشتملت على عقد اجتماعات مع السلطات المحلية ذات العلاقة على مستوى الدولة، لتوضيح أحكام القرار وأهدافه وآليات تنفيذه ونشر ثقافة الزراعة المجتمعية.

وقال إن الوزارة أصدرت أدلة إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية، لتوضيح الجوانب الفنية حول زراعة الخضروات ومواعيد الزراعة بأسلوب الزراعة المجتمعية وأعدت قائمة بأسماء النباتات المستهدفة، توضح طريقة ونوع وموعد الزراعة، إضافة إلى معدلات الري المطلوبة لكل نوع.

وأوضح الشرع أن الوزارة وضعت خطة إعلامية تتضمن نشر تقارير إعلامية، توضح أهداف وآليات وخطوات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالزراعة المجتمعية، وأكد أن الوزارة تعمل على التواصل والتعاون مع السلطات المحلية لحصر المبادرات بشأن الزراعة المحلية ومشاركتها مع الجهات الأخرى.

وأشار إلى إنشاء حديقة إرشادية متخصصة في الوزارة لأكثر من 80 نباتاً محلياً مع وضع لوحات إرشادية لوصف النباتات من الأسماء المحلية والانجليزية والعلمية، مشيراً إلى أنه تم العمل على إعداد برامج توعوية وتدريبية لعدد من طلبة المدارس وتقييم مشاريع الزراعة المجتمعية التي تمت إقامتها المدارس، وتوفير الدعم الفني في حال الحاجة.

وتبذل وزارة التغيير المناخي والبيئة جهوداً حثيثة لإشراك فئات ومكونات المجتمع في مبادرات الزراعة المجتمعية ورفع مستوى الوعي بأهميتها.

(وام )