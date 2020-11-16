شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تدشن نظام ( eWallet) للدفع المالي الذكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



دبي: الخليج



دشنت هيئة الصحة بدبي، أمس الاثنين، نظام ( eWallet) للدفع المالي الذكي، لتكون هي الجهة الحكومية الأولى على مستوى دبي، التي تعمل بهذا النظام، الذي يفتح المجال لجميع المتعاملين مع الهيئة ومستشفياتها ومراكزها وعيادتها الطبية، لدفع رسوم الخدمات عن طريق الهاتف، وبطريقة آمنة ودقيقة وسريعة، بعيداً عن استخدام العملة الورقية.

وبهذا التدشين، تكون الهيئة قد أضافت خطوة مهمة لرصيد خطواتها التي قطعتها في اتجاه الاستغناء عن جميع المعاملات الورقية التي كانت قد بدأتها داخلياً، ثم على مستوى معاملات الموردين، لتصل الآن إلى المعاملات المالية للمتعاملين مع منشآتها الطبية.

ومع تطبيق النظام الجديد في مستشفى راشد - كبداية قوية - أصبح بمقدور كل متعامل أو مراجع تحميل تطبيق (eWalletAE)، الخاص بالنظام الجديد، والدفع المالي مباشرة، وفي اللحظة نفسها يكون المحاسب المالي التابع للهيئة، قد تلقى إشعار الدفع، ومن ثم إتمام المعاملة.

جاء ذلك بتعاون وثيق بين الهيئة وبنك دبي الإسلامي، ومؤسسة الإمارات للاتصالات.

في السياق نفسه، وتسهيلاً على المتعاملين، فتحت الهيئة المجال للدفع الإلكتروني عن طريق مجموعة من شركات الصرافة المعتمدة لديها.

ولدى تدشينه النظام الجديد، أكد حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، حرص الهيئة على تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، ومبادراتها الرئيسية التي كان قد أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في شأن التحول لحكومة مستقبلية بلا زيارات ومن دون ورق بحلول عام 2021.

وقال: إن دبي سبّاقة برؤيتها وأفكارها المبتكرة ومبادراتها الاستثنائية الخلاقة، ومن بينها التحولات التقنية والذكية التي تشمل جميع مناحي الحياة.