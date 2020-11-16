باشينيان: العلاقات الأرمنية الروسية كانت وستبقى استراتيجية

أكد رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، أن العلاقات الأرمنية الروسية كانت وستبقى استراتيجية وتحالفية، وهو أمر لا يشكك فيه أحد، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
ونفى باشينيان أن تكون مشاكل ما في العلاقات بين يريفان وموسكو سببا لخسارة بلاده الحرب مع أذربيجان في قره باغ، قائلا: "هناك أكذوبة تقول أن خللا ما في العلاقات(مع روسيا) هو الذي أدى إلى هذه النتيجة، فعلى مدار السنوات الخمس الأخيرة لم يتغير الموقف (الروسي) إزاء مسألة قره باغ قط.
وهناك أكذوبة أخرى تقول إنه كانت هناك إمكانية لتغيير مسار الحرب لو استقلت من منصبي لكنني حافظت على السلطةبمكر. فقد كانت لدي مناقشة صريحة مع أشخاص كان بإمكاني أن أتحدث معهم حول هذا الموضوع، فقد ناقشنا ما إذا كان ممكنا أن يؤدي ذلك (الاستقالة) إلى تغيير الوضع، وهل هذا الحل وارد من عدمه. بالتالي فهي أكذوبة".
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الأرمني وسط مزاعم بعض نقاده بأن خسارة يريفان الحرب مع أذربيجان في قره باغ جاءت نتيجة لرفض موسكو دعم يريفان بسبب "ضعف ولاء" باشينيان لروسيا.
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