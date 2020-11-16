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العاطلون عن العمل يطالبون السلطات التونسية بإيجاد حلول

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احتج بعض العاطلين عن العمل في ساحة الحكومة بالقصبة في تونس، صباح الاثنين، مطالبين السلطات بإيجاد الحلول لمشاكلهم، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

 

ودعا المحتجون إلى ضرورة تطبيق القانون 38 الصادر العام الجاري والذي ينص على

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توظيف من طالت بطالتهم. ويرى المحتجون أن الحكومة لا تستجيب لطموحاتهم، حسب هاجر شريف، إحدى المعبرات عن مطالب المحتجين.

 

من جهتها، هددت نقابة الصحفيين يوم 10

نوفمبرالماضي بإضراب عام احتجاجا على أوضاع الصحفيين المتردية إن لم تستجب الحكومة لمطالب النقابة.

تتزايد أعداد المستائين من تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في مختلف جهات تونس وفي مختلف القطاعات، فيما لا تملك حكومة المشيشي خيارات كبيرة، في ظل التعقيدات الاقتصادية الناجمة عن وباء .

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