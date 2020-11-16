العاطلون عن العمل يطالبون السلطات التونسية بإيجاد حلول

احتج بعض العاطلين عن العمل في ساحة الحكومة بالقصبة في تونس، صباح الاثنين، مطالبين السلطات بإيجاد الحلول لمشاكلهم، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
ودعا المحتجون إلى ضرورة تطبيق القانون 38 الصادر العام الجاري والذي ينص على
من جهتها، هددت نقابة الصحفيين يوم 10نوفمبرالماضي بإضراب عام احتجاجا على أوضاع الصحفيين المتردية إن لم تستجب الحكومة لمطالب النقابة.
تتزايد أعداد المستائين من تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في مختلف جهات تونس وفي مختلف القطاعات، فيما لا تملك حكومة المشيشي خيارات كبيرة، في ظل التعقيدات الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا.
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