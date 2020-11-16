«الصحة العالمية»: تطوير لقاح ضد «كورونا» لن يكفي لوقف الوباء

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أكّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، اليوم الاثنين، أنّ تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد لن يكون كافياً بمفرده للقضاء على جائحة كوفيد - 19.

ويواصل الوباء الانتشار بعد أشهر من ظهوره نهاية ديسمبر 2019، حيث أصاب أكثر من 54 مليون شخص وأودى بحياة أكثر من مليون و300 ألف آخرين.

وقال المدير العام، إنّ «اللقاح سيقوم بدور مكمّل للأدوات الأخرى التي لدينا، لكنه لن يكون بديلاً لها».

وشدّد على أنّ «اللقاح بمفرده لن يقضي على الوباء». وأظهرت أرقام منظمة الصحة العالمية، السبت، تسجيل 660.905 إصابات جديدة بالفيروس، وهو عدد قياسي جديد.

ويتجاوز عدد الإصابات المسجلة السبت والعدد المسجل الجمعة البالغ 645.410 الحصيلة اليومية القياسية السابقة التي بلغت 614.013 حالة وسجلت في 7 نوفمبر الجاري.

وأوضح تيدروس أن إمدادات اللقاح سيتم تقييدها في البداية مع «إعطاء الأولوية للعاملين في القطاع الصحي وكبار السن وغيرهم من السكان المعرضين للخطر».

وتابع «نأمل أن يؤدي ذلك إلى تقليل عدد الوفيات وتمكين الأنظمة الصحية من التأقلم».

لكنه حذّر «سيظل ذلك يترك مجالاً كبيراً للفيروس للانتشار. سنحتاج إلى مواصلة مراقبة الوضع وسيبقى على الناس الخضوع للاختبارات والعزل والرعاية وستظل هناك حاجة إلى تعقب المخالطين... وستظل هناك حاجة للعناية بالأشخاص».