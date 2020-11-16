العراق ينفذ حكم الإعدام في 21 شخصاً أدينوا بالإرهاب

سيف اليزيد - نفذت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، أحكام الإعدام بحق 21 شخصا أدينوا بالإرهاب.

وقالت المصادر إنه جرى تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. وأضافت أن المدانين يتحدّرون من محافظات الموصل والأنبار وبغداد والبصرة بالإضافة إلى ذي قار.

ونفذ حكم الإعدام في سجن الناصرية المركزي (جنوب العراق) بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على الأحكام، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.

ومنذ إعلان العراق انتصاره على تنظيم داعش الإرهابي في عام 2017، أصدرت المحاكم العراقية مئات الأحكام بالإعدام ضد عناصر التنظيم.

وتعد عملية الإعدام هذه الثانية التي تنفّذ خلال العام الجاري. وصدرت أحكام إعدام ومئات الأحكام بالسجن المؤبد بحق عراقيين وأجانب من الرجال والنساء بناء على قانون مكافحة الإرهاب الذي يعاقب كل من انضم إلى جماعة إرهابية بالسجن لمدة تبدأ من 15 عاما وصولا إلى الإعدام.

في عام 2019، نفذت السلطات العراقية الإعدام بحق مئة مدان.

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