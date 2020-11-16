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انفجار في محطة وقود في إيران

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 نوفمبر 2020 05:22 مساءً - منذ 6 ثواني

انفجار في ايران-ارشيفية

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن عدة أشخاص أصيبوا في انفجار في محطة وقود في العاصمة الإيرانية طهران اليوم الاثنين، لكن لم ترد حتى الآن أنباء عن سقوط قتلى.

وقال التلفزيون الحكومي “اشتعلت النيران في صهريج وقود أثناء تفريغه بمحطة بنزين في شارع بيروزي بطهران”.

وأضاف أنه تمت السيطرة على الحريق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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