انفجار في محطة وقود في إيران

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انفجار في ايران-ارشيفية
ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن عدة أشخاص أصيبوا في انفجار في محطة وقود في العاصمة الإيرانية طهران اليوم الاثنين، لكن لم ترد حتى الآن أنباء عن سقوط قتلى.
وقال التلفزيون الحكومي “اشتعلت النيران في صهريج وقود أثناء تفريغه بمحطة بنزين في شارع بيروزي بطهران”.
وأضاف أنه تمت السيطرة على الحريق.
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