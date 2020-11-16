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تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية …”اللقاح لن يكفي لوقف كورونا”

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 نوفمبر 2020 05:22 مساءً - منذ 11 دقيقة

آخر تحديث: 16 - نوفمبر - 2020 5:09 مساءً

تيدروس أدهانوم غيبريسوس

تيدروس أدهانوم غيبريسوس

في تصريح لافت وصادم، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الإثنين أنّ اللقاح لن يقضي بمفرده على جائحة كوفيد-19.

وقال المدير العام إنّ “اللقاح سيقوم بدور مكمّل للأدوات الأخرى التي لدينا لكنه لن يكون بديلا لها”.

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وأوضح تيدروس أن إمدادات اللقاح سيتم تقييدها في البداية مع “إعطاء الأولوية للعاملين في القطاع الصحي وكبار السن وغيرهم من السكان المعرضين للخطر”.

وقال: “نأمل أن يؤدي ذلك إلى تقليل عدد الوفيات وتمكين الأنظمة الصحية من التأقلم”.

وأضاف محذرا: “سيظل ذلك يترك مجالًا كبيرًا للفيروس للانتشار. سنحتاج إلى مواصلة مراقبة الوضع وسيبقى على الناس الخضوع للاختبارات والعزل والرعاية وستظل هناك حاجة إلى تعقب المخالطين… وستظل هناك حاجة للعناية بالاشخاص”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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