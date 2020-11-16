تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية …”اللقاح لن يكفي لوقف كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 نوفمبر 2020 05:22 مساءً - منذ 11 دقيقة

آخر تحديث: 16 - نوفمبر - 2020 5:09 مساءً

في تصريح لافت وصادم، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الإثنين أنّ اللقاح لن يقضي بمفرده على جائحة كوفيد-19.

وقال المدير العام إنّ “اللقاح سيقوم بدور مكمّل للأدوات الأخرى التي لدينا لكنه لن يكون بديلا لها”.

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وأوضح تيدروس أن إمدادات اللقاح سيتم تقييدها في البداية مع “إعطاء الأولوية للعاملين في القطاع الصحي وكبار السن وغيرهم من السكان المعرضين للخطر”.

وقال: “نأمل أن يؤدي ذلك إلى تقليل عدد الوفيات وتمكين الأنظمة الصحية من التأقلم”.

وأضاف محذرا: “سيظل ذلك يترك مجالًا كبيرًا للفيروس للانتشار. سنحتاج إلى مواصلة مراقبة الوضع وسيبقى على الناس الخضوع للاختبارات والعزل والرعاية وستظل هناك حاجة إلى تعقب المخالطين… وستظل هناك حاجة للعناية بالاشخاص”.