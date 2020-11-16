تنفيذ حكم الإعدام بحق 21 مداناً بالإرهاب في العراق

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 نوفمبر 2020 05:22 مساءً - منذ 8 دقائق

بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على أحكام صادرة بحق 21 مدانا بتهمة “الإرهاب” نفذت السلطات العراقية اليوم الاثنين حكم الاعدام بحق المتهمين في سجن الناصرية المركزي (جنوب)، حسبما افادت مصادر امنية وطبية فرانس برس.

وقالت المصادر إنه جرى تنفيذ حكم الاعدام بحق المدانين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب.

واضافت أن المدانين يتحدّرون من محافظات الموصل والانبار وبغداد والبصرة بالإضافة الى ذي قار.

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ومنذ إعلان العراق انتصاره على تنظيم داعش في عام 2017، أصدرت المحاكم العراقية مئات الاحكام بالاعدام ضد عناصر التنظيم. لكنها لم تُنفّذ إلا بحق عدد قليل منهم نظرا إلى أن الأمر يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح.

وتعد عملية الإعدام هذه الثانية التي تنفّذ خلال العام الجاري. وصدرت أحكام إعدام ومئات الأحكام بالسجن المؤبد بحق عراقيين وأجانب من الرجال والنساء بناء على قانون مكافحة الارهاب الذي يعاقب كل من انضم الى جماعة ارهابية بالسجن لمدة تبدأ من 15 عاما وصولا الى الاعدام.

ولم يتم تنفيذ اي حكم بحق الأجانب التابعين لتنظيم داعش المحكوم عليهم بالإعدام، ولا يزال 11 فرنسياً وبلجيكياً بانتظار تطبيق أحكام الإعدام الصادرة بحقهم في العراق.

في عام 2019، نفذت السلطات العراقية الاعدام بحق 100مدان أي ما يقرب من واحد من كل سبعة إعدامات حول العالم، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.