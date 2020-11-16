بعد تعليقها لأكثر من 7 أشهر… استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا وتونس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 نوفمبر 2020 05:22 مساءً - منذ 3 دقائق

بعد تعليقها لأكثر من سبعة أشهر جراء الإغلاق للحد من تفشي وباء كوفيد-19، استؤنفت الرحلات الجوية بين ليبيا وتونس الإثنين.

وقال محمد قنيوه المتحدث باسم الخطوط الجوية الليبية: ”باشرنا اليوم تسيير أولى رحلاتنا إلى مطار قرطاج الدولي في تونس، بعد إغلاق استمر أشهرا جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا“.

وأضاف قنيوه أنه ”في المرحلة الأولى ستسير ثلاث رحلات أسبوعيا، وفي وقت لاحق سيتم بحث تسيير رحلات يومية إلى تونس“، مشيرا إلى أن ”السفر متاح لجميع المسافرين، شرط تطبيق الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكول الصحي الذي أقره البلدان أخيرا“.

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وتونس هي ثالث وجهة دولية تستأنف شركات الطيران الليبية الرحلات إليها بعد تركيا والسودان عقب تخفيف القيود على السفر، ويأتي ذلك عقب إعادة فتح معبر رأس جدير البري بين ليبيا وتونس السبت.

وأعلنت ليبيا وتونس الأسبوع الماضي، التوصل بعد مفاوضات استمرت أسابيع إلى اعتماد بروتوكول صحي مشترك ينص على إظهار فحص سلبي يثبت عدم الإصابة بكوفيد-19 قبل 72 ساعة من موعد السفر، إلى جانب التزام حجر صحي ذاتي لعشرة أيام.

وكان الإغلاق قد أثّر سلبا على التبادل التجاري بين البلدين وعرقل انتقال العديد من التونسيين العاملين في ليبيا، علما أن ليبيين كثرا يقصدون تونس للعلاج والسياحة، وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمّر القذافي، تفشيا متسارعا للوباء في وقت تواجه أنظمتها الصحية صعوبات جمة.

وبلغ عدد الإصابات بكورونا المستجد في ليبيا 74324 إصابة منذ نهاية آذار/مارس الماضي، وتعافى 44733 شخصا وتوفي 1025، بحسب (ا ف ب).