تفاصيل انسحاب فيلم “عايشة” من مهرجان في الأرجنتين بسبب “البوليساريو”.. مخرج الفيلم: انسحبنا على الرغم من توقيعنا للعقد

قال المخرج الشاب، زكرياء النوري، صاحب فيلم “عايشة”، إن طاقم الفيلم غير آبه بما يترتب عن فسخ العقد مع مهرجان الفيلم الإفريقي الدولي في الأرجنتين، مدام فريق عمله مؤمن بأن مصلحة الوطن فوق الجميع.

وكشف زكرياء النوري، في حديثه مع “اليوم 24” عن تفاصيل انسحاب فيلم عايشة من المسابقة الرسمية للمهرجان، موضحا أن الانسحاب أتى بعد التوقيع على العقد مع المهرجان، وبعد إرسال آليات خاصة لعرضه إلى الأرجنتين، وتم ذلك إثر اكتشاف مشاركة فيلم يمثل الكيان الوهمي البوليساريو في الحدث نفسه.

وأضاف النوري أن اكتشافه لمشاركة فيلم يمثل الكيان الوهمي في المهرجان دفعه، بعد التشاور مع المنتج، رؤوف الصبيحي، وطاقم الفيلم، إلى الانسحاب، إيمانا منهم بمبدأ مصلحة الوطن أهم من المصلحة الشخصية، موضحا أن نجاح عمله لا يتوقف على المهرجان المذكور، وخريطة المهرجانات، التي شارك فيها سابقا،، تؤكد ذلك.

واختار طاقم المهرجان المذكور، فيلم “عايشة” للمشاركة في المسابقة الرسمية للحدث، الذي ينطلق، اليوم الاثنين، ويستمر إلى غاية 26 من نونبر الحالي، غير أن اكتشاف مشاركة فيلم يمثل البوليساريو دفع طاقمه إلى الانسحاب.

يذكر أن فيلم “عايشة” مثل المغرب، سابقا، في مهرجانات دولية في كل من النمسا، والسويد، واليونان، ودول أخرى.