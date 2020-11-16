بشرى جديدة.. شركة “موديرنا” تعلن نجاح لقاح كورونا بنسبة فعالية 94.5%

أعلنت شركة “موديرنا” الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، اليوم الاثنين، أن لقاحها الخاص بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 فعال بنسبة 94,5 بالمائة.

وكان الشركة الأمريكية قد نشرت في أكتوبر الماضي البروتوكول الكامل لتجاربها السريرية في المرحلة الثالثة على اللقاح في الولايات المتحدة، رداً على الدعوات إلى مزيد من الشفافية.

وتعاقدت الشركة مع أكثر من 25 ألف مشارك في التجارب السريرية من أصل 30 ألفاً تحتاجهم و بينهم 28 بالمائة ينتمون إلى أقليات.

وتلقى 10025 مشاركاً جرعة ثانية أعطيت لهم بعد 28 يوماً على الجرعة الأولى.

وفصل بروتوكول تجربة المرحلة الثالثة، مسار التجربة والقواعد المتبعة في توزيع المشاركين على مجموعات مختلفة بحسب معايير معينة، وخصوصاً شروط إطلاع لجنة خبراء مستقلة على البيانات وإمكانية وقف التجربة إذا كانت خطرة أو مواصلتها.