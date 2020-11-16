أغنية عربية ضمن قائمة “الترند” العالمي لـ”يوتوب”

تضم قائمة أنجح الأغاني على “يوتوب”، أغنية عربية وحيدة، مصنفة ضمن الـ100 أغنية، الأكثر رواجا في العالم بأكمله، وهي أغنية النجم الإماراتي، حسين الجسمي “بالبنط العريض”.

وتحتل أغنية، حسب تصنيف، اليوم الاثنين، الرتبة 21 ، في قائمة” ترند” الموسيقى حول العالم، على الرغم من مضي 3 أشهر من تاريخ إصدارها.

عمل الجسمي حصد النجاح، منذ أول يوم بعد إصداره، وغزت الأغنية مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، كما استخدمها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قصصهم “ستوري” على مختلف المنصات بشكل قياسي.

ويبلغ عدد مشاهدات “بالبنط العريض” على يوتوب، إلى حدود الساعة 276 مليون مشاهدة على يوتوب.

أما في صدارة القائمة نفسها، وتحتلها أغنية Dakati لفنانان Bad Bunny، وJhay، وبلغ عدد مشاهداتها 121 مليون في ظرف أسبوعين.