“ترامب يعود إلى إنكار هزيمته ويغرد: “لقد فزت بالانتخابات

عاد الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، دونالد ترامب، صباح اليوم الاثنين، إلى إنكار هزيمته في الإنتخابات الرئاسية، ونشر تغريدة أكد فيها “فوزه” في الانتخابات الرئاسية، ما دفع إدارة “تويتر” إلى الإشارة تحت التغريدة بأنها “مخالفة لما تقوله المصادر الرسمية”.

وتتناقض تغريدة ترامب مع ما أعلنه، أمس الأحد، حين قال إن منافسه في الانتخابات الرئاسية، الديمقراطي جو بايدن، “فاز بسبب تزوير الانتخابات”.

وفي وقت لاحق من يوم أمس، أوضح ترامب أن تصريحه ليس اعترافا بهزيمته في الانتخابات، فبايدن، حسب قوله، لم يفز إلا في نظر “الإعلام الكاذب”.

وعلى الرغم من تراجعه، عاد ترامب، مجددا، اليوم، إلى إطلاق تصريح جديد، أكد فيه فوزه في الانتخابات.

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وتشير وسائل إعلام أمريكية إلى أن بايدن حصل على 306 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتا لترامب.

ويرفض الرئيس الأمريكي المنتية ولايت، حتى الآن، الاعتراف بالنتائج المذكورة، إذ يعتبر أن الانتخابات “تمت سرقتها”، بسبب “عمليات تزوير على نطاق واسع”.

ومنذ أول أمس السبت، خرجت مسيرات داعمة للرئيس الأمريكي في العاصمة الأمريكية واشنطن، ومناطق أخرى، وقد رفع متظاهرون، خلالها، شعارات، من بينها “لا يمكن التسامح مع الفوضى، والعنف”.