شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إخفاق الكونجرس.. بيرو تسعى لاختيار رئيس ثالث خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

تسعى بيرو اليوم الاثنين لاختيار رئيس جديد للدولة بعد أن أخفق أعضاء الكونجرس الليلة الماضية في اختيار ثالث رئيس خلال أسبوع واحد.

واستقال رئيس بيرو المؤقت مانويل ميرينو أمس الأحد بعد الإطاحة بسلفه مارتن فيزكارا قبل أيام، مما أشعل فتيل احتجاجات وجر البلاد إلى أزمة دستورية.

ويسعى الكونجرس الآن لإيجاد بديل لقيادة البلاد حتى موعد إجراء انتخابات في أبريل من العام المقبل.

ولم يتفق المشرعون، خلال تصويت جرى في منتصف الليلة الماضية، على اختيار الاسم الوحيد الذي جرى طرحه بعد ذلك، وهو اليساري المناصر لحقوق الإنسان روسيو سيلفا سانتيستيبان.

وستصوت الهيئة التشريعية، المنقسمة والتي لا تحظى بشعبية، مرة أخرى في الساعة الثانية ظهر اليوم الاثنين (1900 بتوقيت جرينتش) على اختيار عضو الكونجرس فرانسيسكو ساجاستي، وهو مهندس يبلغ من العمر 76 عاما كان مسؤولا في البنك الدولي.