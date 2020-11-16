شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمني: كارثة بيئية في انتظار العالم والان نبدء بالتفاصيل
دعا الوزير اليمني ، المجتمع الدولي الى تحمل مسؤوليته القانونية والاخلاقية ايزاء خزان النفط العائم (صافر) والضغط على المليشيات الحوثية السماح للفريق الفني الاممي الوصول الى الخزان لصيانته.
واكد الوزير العوج في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)، ان سفينة صافر التي ترسو في مينا راس عيسى والمحملة بكميات تزيد عن المليون برميل من النفط الخام لم يجري لها اي عملية صيانة منذ العام 2014...
ولفت العوج ، الى ان تأخر فحص وصيانة الخزان قد يؤدي الى تسرب وتلوث للمياه على امتداد الشريط الساحل اليمني والاقليمي ويشكل كارثة بيئية خطيره ويهدد محطات تحلية المياه وتضرر الالاف من الصيادين ومئات الالاف من الطيور والاسماك المهددة بالانقراض ..منوهاً ان وضع السفينة المتهالك يمكن ان يعرضها للغرق وسيعد ذلك اكبر واخطر كارثة بيئية على الاطلاق.
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