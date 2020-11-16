شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فايزر.. "مودرنا" تعلن عن لقاح لكورونا بفاعلية 94.5% والان نبدء بالتفاصيل
وسيتاح ما يصل إلى 60 مليون جرعة من اللقاحات بحلول نهاية العام.
وقال ستيفن هوج رئيس شركة مودرنا في مقابلة عبر الهاتف "سيكون لدينا لقاح يمكنه إيقاف كوفيد-19".
واستند تحليل مودرنا المؤقت إلى 95 إصابة بين المشاركين في التجربة الذين تلقوا إما علاجا وهميا أو لقاحا. ومن بين هذه الحالات، سُجلت خمس إصابات فقط بين أولئك الذين تلقوا اللقاح الذي يجري التطعيم به على جرعتين بفارق 28 يوما.
وتتوقع مودرنا أن يكون لديها ما يكفي من بيانات السلامة اللازمة للتصريح باللقاح في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل كما تتوقع تقديم طلب لاستخدام اللقاح في حالات الطوارئ خلال الأسابيع المقبلة.
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