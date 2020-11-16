شكرا لقرائتكم خبر عن أسلحة ومتفجرات في قبو منزل شاب بألمانيا.. ماذا سيفعل بها ؟ والان نبدء بالتفاصيل

عثرت الشرطة الألمانية مصادفة على كمية كبيرة من المتفجرات في قبو بمدينة زيندلفينجن القريبة من شتوتجارت جنوب غرب البلاد.

وذكرت الشرطة والادعاء اليوم الاثنين أن الشرطة كانت تقوم بتفتيش مسكن لشاب صغير17/ عاما/ على خلفية تحقيقات في قضية مخدرات، وعندما فتشت الشرطة قبو المنزل عثرت على نحو ثلاثة كيلوجرامات من متفجرات بدائية الصنع وعدة ألعاب نارية ومواد وكيماويات يتم استخدامها لإنتاج متفجرات.

وبحسب البيانات الصادرة، فإنه يُعْتَقَد أن شابا آخر20/ عاما/ يستخدم قبو المنزل، وبتفتيش مسكنه يوم الخميس الماضي تم العثور على المزيد من الألعاب النارية وأربعة أسلحة صوت وذخيرة بالإضافة إلى مسدس، وقامت قوات خاصة بتفجير جزء من المواد في أحد المحاجر.

ويقبع المشتبه به في الحبس الاحتياطي للاشتباه في تحضيره لجريمة تفجير، وقالت الشرطة إن دوافع الشاب من حيازة هذه المواد لا تزال غير معروفة تماما.