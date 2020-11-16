مدرب سلة اسود الرافدين يستدعي 14 لاعباً للتصفيات الآسيوية

رياضة 2020-11-16 | 15:12 204 مشاهدة اعلن مدرب المنتخب الوطني بكرة السلة، البوسني عزيز بكير عن القائمة الاولية لاسود الرافدين استعداداً للتصفيات الاسيوية المزدوجة. ويخوض المنتخب الوطني معسكراً تدريبياً الان في تركيا يستمر لمدة 12 يوماً تتخلله مباريات ودية. وسيواجه المنتخب الوطني نظيره البحريني على ملعب الاخير في الـ26 من الشهر الحالي، بينما سيواجه لبنان في الـ29 من الشهر ذاته في النافذة الثانية من التصفيات الاسيوية.



وفيما يلي قائمة اسود الرافدين الاولية: وفيما يلي قائمة اسود الرافدين الاولية: » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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