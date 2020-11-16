اعلنت رئاسة الجمهورية، الاثنين، عن تفاصيل اجتماع الرئاسات مع مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة حول الانتخابات المقبلة.

وقالت الرئاسة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "حرصاً على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية وإجرائها في العام القادم، عُقد اليوم الاثنين 16 تشرين الثاني 2020 في قصر بغداد، اجتماع للرئاسات الثلاث ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وبحضور رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق السيدة جنين بلاسخارت".

واضافت ان "الاجتماع تناول المفاصل المهمة في العملية الانتخابية بغية توفير بيئة آمنة ومستقرة لإجراء الانتخابات والاطمئنان على سلامة الإجراءات المطبّقة من قبل المفوضية والجهات المختصة ذات العلاقة لتنفيذ العملية الانتخابية ومعالجة التحديات التي تواجهها كافة".

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وتابعت انه "تم التأكيد على أهمية زيادة نسبة التسجيل البايومتري ووضع الآليات التي تساعد في عملية التسجيل لغرض اعتماد البطاقة البايومترية حصراً في الانتخابات القادمة، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للقانون لضمان تصويت النازحين والمهجرين والعراقيين المتواجدين في الخارج بايومترياً".

وأكّد الاجتماع "على وجوب التعاقد مع شركة عالمية رصينة لفحص برمجيات الانتخابات بالتشاور مع فريق الأمم المتحدة، كما تمّ التأكيد على اهمية التنسيق والدعم من فريق الأمم المتحدة مع المفوضية وتأمين مراقبة فاعلة وفقاً للمعايير الدولية لضمان نزاهة الانتخابات، وإطلاق حملة إعلامية وطنية تساعد في إعادة ثقة الناخب بالعملية الانتخابية وتحفّزه على المشاركة في الانتخابات".