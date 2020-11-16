يونس محمود يفوز بعضوية الهيئة الادارية لنادي الجامعة الرياضي

2020-11-16 | 14:50
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فاز النجم الدولي السابق يونس محمود، بعضوية الهيئة الادارية لنادي الجمعة الرياضي.
ونجح محمود في حصد 63 صوتاً، حيث كان هو المرشح الاكثر حصداً للاصوات مع المرشحة سميرة عبد الرسول.
وفيما يلي نتائج التصويت كاملة:
يونس محمود 63 صوتاً
علي مسير 56 صوتاً
سميرة عبد الرسول 63 صوتاً
علي فليح 53 صوتاً
زياد طارق 52 صوتاً
اثير عبد الكريم 48 صوتاً
ولم تنجح المرشحة ولاء طارق بالفوز في الانتخابات.
ومن المقرر ان يتم تقسيم المناصب بين الفائزين، حيث يعد يونس محمود هو المرشح الاوفر حظاً للفوز بمنصب رئيس النادي.
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