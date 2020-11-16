يونس محمود يفوز بعضوية الهيئة الادارية لنادي الجامعة الرياضي

رياضة 2020-11-16 | 14:50 1,071 مشاهدة فاز النجم الدولي السابق يونس محمود، بعضوية الهيئة الادارية لنادي الجمعة الرياضي. واقيمت الانتخابات مساء اليوم على قاعة كلية التراث في العاصمة بغداد. ونجح محمود في حصد 63 صوتاً، حيث كان هو المرشح الاكثر حصداً للاصوات مع المرشحة سميرة عبد الرسول. وفيما يلي نتائج التصويت كاملة:



يونس محمود 63 صوتاً يونس محمود 63 صوتاً علي مسير 56 صوتاً Advertisements سميرة عبد الرسول 63 صوتاً علي فليح 53 صوتاً زياد طارق 52 صوتاً اثير عبد الكريم 48 صوتاً ولم تنجح المرشحة ولاء طارق بالفوز في الانتخابات. ومن المقرر ان يتم تقسيم المناصب بين الفائزين، حيث يعد يونس محمود هو المرشح الاوفر حظاً للفوز بمنصب رئيس النادي.

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